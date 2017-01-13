Конкурс журналистских работ, посвященных 100-летию республики, пройдет в Карелии

Власти Карелии проведут конкурс журналистских работ. Об этом Александр Худилайнен заявил на встрече с представителями республиканских СМИ 13 января. Планируется, что конкурс будет посвящен трем темам: подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии, реализации программы поддержки местных инициатив и рассказу о трудовых династиях, составляющих славу нашего края.

Напомним, встреча Александра Худилайнена с редакторами республиканских СМИ была приурочена к Дню российской печати. Ее участники обсудили актуальные темы, которые волнуют журналистское сообщество. Среди них – поддержка районных газет и их взаимоотношения с муниципальными властями.

Председатель Клуба главных редакторов Карелии Анатолий Цыганков, в частности, предложил провести обучающие семинары для глав районных администраций по таким темам, как соблюдение закона о СМИ, права журналистов. И подключить к этой работе Совет муниципальных образований Карелии.

— Я бы попросил в 2017 году эту тему сделать заглавной, — сказал Анатолий Цыганков.

Александр Худилайнен поддержал это предложение, отметив, что Клуб главных редакторов Карелии, который объединяет в том числе руководителей районных СМИ, — это хорошая площадка для того, чтобы обсуждать проблемы «районок» и вместе искать пути их решения.