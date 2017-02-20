Карелия вошла в топ-30 регионов по качеству электронных услуг

Карелия заняла 27-е место в рейтинге российских регионов по качеству предоставления электронных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Исследование провела Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по заказу Минэкономразвития. Эксперты проанализировали 1310 приоритетных услуг, предоставляемых органами региональной власти. Подать электронное заявление им удалось по 84% услуг, при этом лишь в 47% случаев они получили уведомление о результате.

Самые высокие места в рейтинге заняли Тульская, Липецкая и Архангельская области, Санкт-Петербург, Москва и Хабаровский край.