Карелия планирует поставлять в Свердловскую область ягоды и чай

На Российском инвестиционном форуме в Сочи глава Карелии Артур Парфечиков провел ряд деловых переговоров, направленных на развитие экономики региона. Также подписаны документы по взаимодействию республики с другими субъектами России, сообщает пресс-служба правительства.

Одним из подписанных документов стали планы расширения сотрудничества между Карелией, Свердолвской и Ульяновскими областями.

На своей странице в социальной сети глава Карелии Артур Парфенчиков отметил:

«Наши взаимные интересы с уральской республикой лежат в сфере добычи и обработки камня, обмена промышленными компетенциями. Карелия поставляет в Свердловскую область сельскохозяйственную технику, бумагу, рыбу, крупу. В перспективе планируем наладить поставку продуктов питания карельских предприятий, занимающихся переработкой ягод, изготовлением чая на основе местных трав».

Остановился руководитель региона и на развитии отношений с Ульяновской областью.

«С Ульяновской областью нашу республику связывают многолетние отношения – к нам налажены поставки автобусов, грузовых автомобилей и трикотажных изделий. В свою очередь Карелия вывозит товарную целлюлозу, бумагу и рыбу. Кроме того, «Петрозаводскмаш» поставляет чугунные отливки компонентов станков для Ульяновского станкостроительного завода. Продолжение сотрудничества Карелии с этими регионами, уверен, даст дополнительный толчок к развитию отношений не только в области товарооборота, но и в сферах здравоохранения, образования, туризма, культуры, обмена опытом по привлечению инвестиций, поддержки малого и среднего предпринимательства», — написал глава республики.