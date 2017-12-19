Карелия оказалась среди лидеров по эффективности управления

Высшая школа экономики и Алтайский промышленный экономический колледж представили пятый рейтинг эффективности глав субъектов. Об этом сообщают «Новые известия».

Карелия в лидерах рейтинга эффективности по всем позициям.

Политологи связывают изменения в смене руководства республики.

– Сильный позитивный эффект имели проведенные Кремлем замены в губернаторском корпусе, – пишет издание. – В прошлых рейтингах мы не раз обращали внимание на хроническое отставание результатов ряда губернаторов, и многие из них в этом году лишились своих должностей. Такими примерами стали, в частности, Бурятия (главный аутсайдер прошлого рейтинга), Карелия, Пермский край и другие. Новые губернаторы, как правило, получили гораздо более высокие оценки, которые в ряде случаев кардинально лучше, чем у их предшественников. Это свидетельствует о рациональном подходе Кремля к ротации в губернаторском корпусе и ее позитивных результатах. Хотя, конечно, губернаторам-новичкам еще предстоит оправдать связанные с ними ожидания.

Напомним, Артур Парфенчиков сменил Александра Худилайнена в губернаторском кресле в феврале этого года.