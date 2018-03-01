Карелия может стать особой экономической зоной для иностранных инвестиций

На странице «Вконтакте» главы Карелии Артура Парфенчикова сегодня опубликована информация о его встрече с председателем правительства страны Дмитрием Медведевым.

«Обсудили с премьер-министром вопросы дополнительной финансовой поддержки республики, в том числе для реализации программы строительства новых детских садов. Д.А. Медведев поддержал предложение Карелии стать пилотным регионом по внедрению казначейского сопровождения по контролю за расходованием бюджетных средств. Уверен, что такая практика повысит эффективность и прозрачность использования бюджетных средств», — сказано в сообщении.

Кроме того, Дмитрий Медведев поддержал инициативу, ранее продекларированную на экономическом форуме в Сочи — проработать проект особой экономической зоны для привлечения иностранных инвестиций на территории республики.