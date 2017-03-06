Карелия будет развивать экономические связи с провинцией Фуцзянь

В Карелию прибыла делегация из китайской провинции Фуцзянь. В республиканском правительстве гостей встретил врио главы региона Артур Парфенчиков. Он поприветствовал делегацию и поблагодарил за сотрудничество.

— Хочу заверить вас в том, что Карелия готова к взаимовыгодному сотрудничеству по всем направлениям, — отметил врио главы республики. — Не могу не высказать удовлетворение в связи с запланированным на текущий год заключением соглашения о сотрудничестве между правительством Карелии и народным правительством провинции Фуцзянь.

Встреча делегации из Китая. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Встреча делегации из Китая. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Встреча делегации из Китая. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Встреча делегации из Китая. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

Китай не первый год проявляет интерес к карельской экономике и промышленности. Так, например, китайские инвесторы принимают участие в строительстве Белопорожских ГЭС, корпорация «Синомек» собирается построить в Кемском районе ветроэлектростанцию.

Сегодня в планах китайской делегации — познакомиться с новыми возможностями для инвестиций в Карелию. Специально для гостей в правительстве республики организуют презентацию экономического протенциала региона.

В конце встречи гости из Китая пригласили Артура Парфенчикова приехать в провинцию Фуцзянь с ответным визитом в сентябре. Врио главы региона приглашение принял.