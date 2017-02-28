Кандидатуру нового замглавы республики обсуждают в карельском правительстве

В правительстве Карелии обсуждается новая кандидатура на пост заместителя главы республики. Как сообщили в пресс-службе руководителя региона, речь идет о бывшем зампреде правительства Бурятии Александре Чепике.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что Чепик рассматривается как кандидат именно на пост заместителя главы Карелии. О назначении его первым заместителем губернатора, что подразумевало бы одновременно статус премьер-министра (сейчас должность занимает Олег Тельнов), речи не идет.

В любом случае соответствующее кадровое решение может принять лишь Артур Парфенчиков, который сейчас находится на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

О возможном переходе Александра Чепика на работу в правительство Карелии сообщили бурятские СМИ сегодня утром. В некоторых публикациях упоминалось, что он рассматривается как кандидат на пост первого замглавы республики.