Итоги года с Геннадием Боднарчуком

— Геннадий Павлович, как вы в целом оцениваете уходящий год? Каким он был для города?

— Интересным, непростым, очень насыщенным. Конечно, главным политическим событием года стали выборы главы Карелии. В Петрозаводске явка избирателей впервые превысила среднереспубликанскую, подавляющее большинство избирателей проголосовали за Артура Олеговича Парфенчикова, на тот момент исполнявшего обязанности руководителя региона. Это был знак доверия со стороны горожан, которые таким образом высказались за конструктивное взаимодействие республиканских и городских властей. Выборы подтвердили, что петрозаводчане понимают: только совместная работа на благо города дает результаты.

Среди таких самых значимых результатов – конечно, открытие долгожданного Гоголевского моста. Благодаря федеральному центру и республике, при активной поддержке Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии Петрозаводск получил новый современный путепровод. Появился и новый понтонный мост в Соломенном. Это, естественно, не такой масштабный проект, но для жителей микрорайона мост очень важен. Движение по нему еще предстоит окончательно отрегулировать, надеюсь, в ближайшее время это будет сделано с учетом прозвучавших разумных пожеланий и замечаний петрозаводчан.

Также мы очень благодарны заместителю Секретаря Совета безопасности РФ Рашиду Гумаровичу Нургалиеву, депутату Госдумы Валентине Николаевне Пивненко, правительствам Москвы и Санкт-Петербурга за замечательный подарок городу – 25 детских и спортивных площадок. В каждом районе города появились новые, красивые, яркие игровые комплексы. Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества и с Москвой, и с северной столицей.

Открытие Президентского кадетского училища – тоже очень большое и знаковое событие для Петрозаводска и всей Карелии. Его создание, напомню, поддержал Владимир Путин в рамках подготовки к 100-летию республики. Перечень таких ярких событий можно продолжать еще долго: это и реконструкция аэропорта, и новая подъездная дорога к Петрозаводску, и федеральный проект «Бережливая поликлиника», тоже стартовавший в городе в этом году. Все это стало возможным, конечно, лишь благодаря сотрудничеству всех уровней и ветвей власти.

— Еще один масштабный проект, который начался в 2017-м, это «Комфортная городская среда». Вы являетесь его координатором. В этом году был первый, по сути пилотный, этап проекта. Насколько успешно, на ваш взгляд, он был реализован?

— Считаю, что очень успешно: Петрозаводск на сто процентов своевременно справился с запланированными работами по благоустройству дворовых и общественных территорий. Город получил на эти цели свыше 100 миллионов рублей. Нам удалось отремонтировать около 80 дворов. Конечно, огромная работа была проведена горадминистрацией, депутатским корпусом, но прежде всего успешная реализация этого проекта – заслуга горожан, которые активно в него включились. Согласно рейтингу Общероссийского народного фронта Карелия даже вошла в топ-15 регионов, где при выполнении проекта «Комфортная городская среда» максимально учитывалось мнение жителей. Хочется сказать огромное спасибо всем неравнодушным петрозаводчанам, которые инициативу поддержали, подавали заявки на ремонт своих дворов, голосовали на публичных слушаниях за проекты благоустройства общественных территорий.

— Но все же механизм публичных слушаний, на которых решалось, какие парки и скверы должны быть благоустроены в первую очередь, многие критиковали. Далеко не все согласны, что результаты таких слушаний отражают мнение большинства жителей города. В 2018 году, насколько известно, порядок отбора проектов будет изменен?

— Да, на внеочередной сессии 27 декабря депутаты Петросовета поддержали идею выбирать проекты благоустройства общественных территорий с помощью рейтингового голосования. Она предложена федеральным центром. Механизм будет такой: до 25 января мэрия города принимает заявки на благоустройство парков, скверов, аллей. Депутаты Петросовета, со своей стороны, будут каждый в своем округе помогать горожанам формировать инициативные группы, чтобы подавать заявки в перечень проектов.

Затем этот перечень мы вынесем на голосование. Каждый житель города старше 14 лет сможет принять в нем участие и выбрать из списка не более трех проектов для благоустройства. После этого комиссия, в которую войдут специалисты мэрии, депутаты и представители общественности, подсчитает число голосов, поданных за каждый проект, и назовет победителей.

Убежден, что это правильная инициатива. Конечно, публичные слушания тоже были открыты для всех желающих, но кто-то жаловался, что не смог на них прийти, кто-то – на то, что поздно узнал об их проведении. Рейтинговое голосование все эти вопросы снимает. Споры и дискуссии, конечно, будут, но уже никто не сможет сказать, что ему не дали возможности высказать свое мнение. А результаты будут в полной мере отражать выбор большинства горожан.

Добавлю, что проект «Комфортная городская среда» — долгосрочный, рассчитан на пять лет. И чем активнее будут петрозаводчане в нем участвовать, тем больше средств на реализацию проекта город сможет получить из федерального центра. И по максимуму благоустроить и дворы, и общественные пространства, чтобы Петрозаводск по-настоящему преобразился, стал комфортнее и уютнее.

— А что с темой столичного статуса Петрозаводска? Горожане откликнулись на инициативу, участвовали в опросе, высказались за принятие такого закона. Он все-таки появится?

— Очень надеюсь, что в следующем году в этом вопросе, который обсуждается уже на протяжении двух десятков лет, будет наконец-то поставлена точка. Глава Карелии Артур Парфенчиков, выступая на сессии Петросовета, подтвердил, что считает окончательную проработку и внесение законопроекта о столичном статусе необходимым. Сейчас разрабатывается долгосрочная программа социально-экономического развития города «Петрозаводск – столица Республики Карелия». И закон о столичном статусе создаст для нее необходимую нормативно-правовую базу. Напомним, что Петросовет предложил четко прописать в законе столичные функции, которые по факту выполняет город, и предусмотреть их финансирование. Нам удалось убедить руководство республики, что Петрозаводск заслуживает такого закона, который даст городу дополнительный импульс развития.

— Геннадий Павлович, но всех проблем города этот закон не решит. Петрозаводску надо развивать и собственную доходную базу, чтобы были средства и на поддержку общественного транспорта, и на ЖКХ, и на развитие образования, здравоохранения…

— Вы абсолютно правы. Наполняемость городского бюджета – важнейшая задача и в 2018 году, и в последующие годы. Напомню, что при принятии проекта бюджета на следующий год депутаты очень активно работали с горадминистрацией. В результате нам удалось внести в проект дополнительно 214 миллионов рублей. Эти средства пойдут на ремонт и текущее содержание дорог, поддержку муниципального предприятия «Городской транспорт», окончание ремонта здания городского дома культуры по Первомайскому проспекту, 41, реализацию молодежных проектов. Очень важно, что мы смогли сохранить в бюджете все социальные обязательства.

Депутатский корпус будет пристально контролировать исполнение бюджета. И настаивать на том, чтобы горадминистрация активно искала дополнительные источники доходов, работала над привлечением инвесторов. Развитие города, конечно, невозможно без развития экономики, промышленности. По итогам этого года мы видим, что ключевые предприятия – Онежский судостроительно-судоремонтный завод, «Петрозаводскмаш», ДОК «Калевала» — работают стабильно, у них хорошие перспективы. Удалось возродить ПЛВЗ, на базе бывшего завода «Ягода Карелии» открылось новое предприятие «Карельский продукт», появился новый завод рыбных кормов. Все это – новые рабочие места для горожан. Очень важен также малый и средний бизнес, для его поддержки мы предусмотрели гранты предпринимателям.

Кроме того, депутатский корпус настаивает, чтобы администрация города активнее работала по взысканию дебиторской задолженности, которая сегодня составляет около 500 миллионов рублей. А также серьезно проанализировала работу муниципальных предприятий, в первую очередь «Городского транспорта». Как уже было сказано, троллейбусное предприятие мы будем поддерживать: частные компании сегодня не могут предложить альтернативу, обеспечив пассажирские перевозки низкопольной техникой. Но надо полностью перестраивать маршрутную сеть, принимать системные решения, иначе мы никогда не обеспечим развитие предприятия.

И это касается всех сфер жизни города: нужны новые подходы, современные формы взаимодействия власти, общества, бизнеса. На состоявшемся 22-23 декабря в Москве съезде партии «Единая Россия» Владимир Владимирович Путин в своем выступлении сделал очень яркое и образное сравнение: «Россия – это страна с тысячелетней историей. Но мы не должны к ней относиться как к любимой бабушке: вовремя давать ей лекарства, чтобы у неё ничего не болело, и на этом ограничиться. Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперёд». А это возможно, только если мы все совместно будем работать для этой цели, в каждом регионе, каждом городе и поселке.

— Как известно, в этом году вы были избраны секретарем городского отделения «Единой России». Какие задачи вы считаете приоритетными для партии в следующем году?

— Да, этот год стал знаковым и для меня лично: однопартийцы оказали мне серьезное доверие, избрав меня секретарем нашей городской партийной организации. Среди главных задач – конечно, развитие и укрепление городского и первичных отделений партии. В Петрозаводске очень много активных и неравнодушных людей, в том числе молодежи, которые поддерживают наши масштабные партийные проекты, наши инициативы. Будем убеждать их включаться в общественную деятельность. Съезд партии в Москве принял решение оказать Владимиру Путину всестороннюю поддержку на президентских выборах 18 марта 2018 года. И, конечно, мы в Петрозаводске будем активно работать ради победы действующего главы государства и сделаем все, чтобы выборы прошли достойно, прозрачно и честно.

Также в следующем году в России под контролем партии стартуют масштабные инициативы по поддержке материнства и детства: это выплаты семьям при рождении первого ребенка, специальная ипотечная программа для семей, когда государство будет субсидировать процентную ставку, чтобы она не превышала 6%. Кроме того, заявлено о реконструкции детских поликлиник. И о самом актуальном для Петрозаводска направлении: создании новых мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте до трех лет. Напомним, что в рамках партийного проекта «Детские сады – детям» нам удалось фактически полностью обеспечить местами в ДОУ детей от трех до семи лет. Но вот с ясельными группами проблема все еще стоит очень остро. В предстоящие два года по поручению Президента она должна быть решена.

Так что задач в наступающем 2018-м очень много. Убежден, что мы их успешно решим, продолжим при поддержке активных петрозаводчан благоустраивать и развивать наш любимый город.