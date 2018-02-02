И.о. министра сельского и рыбного хозяйства Карелии проведет прием граждан в Петрозаводске

7 февраля с 16.00 до 17.00 в Петрозаводском городском округе в Общественной приемной Главы Республики Карелия состоится прием граждан по личным вопросам.

Прием проводит и.о. Министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Оксана Михайловна Гаврош.

Всех желающих ждут в здании Карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 6-а, каб. 207).

Предварительная запись на прием не требуется.