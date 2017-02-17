Худилайнен встретился с президентом России

Владимир Путин встретился с пятью главами регионов, оставивших свои должности в последние две недели. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В начале встречи президент поблагодарил губернаторов за их работу в регионах.

— За годы вашей работы регионы изменились, и изменились в лучшую сторону. Хотя, безусловно, проблем всегда и везде хватает – и по регионам, и в стране в целом. Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов. Собственно говоря, это главное, ради чего я вас собрал, — сказал Путин.

Глава государства повторил, что ротация губернаторов – естественный процесс, и добавил, что ушедшие в отставку чиновники смогут применить свои знания на других участках работы. Путин пообещал всячески способствовать тому, чтобы опыт бывших губернаторов эффективно использовался в будущем.

— Рассчитываю на то, что вы сделаете всё для того, чтобы помочь, поддержать ваших преемников в работе, за которую они сейчас берутся. Надеюсь, что это тоже, как и в вашем случае, будет успешная работа, и люди это почувствуют в самое ближайшее время, — заявил президент.

Экс-глава Карелии Александр Худилайнен объявил о своей отставке в среду, 15 февраля. Спустя несколько часов Владимир Путин подписал указ о назначении Артура Парфенчикова временно исполняющим обязанности руководителя региона.