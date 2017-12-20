Глава Карелии заявил, что закон о столичном статусе Петрозаводска должен появиться

Артур Парфенчиков, выступая в начале сессии Петросовета, сделал заявление о столичном статусе Петрозаводска.

Глава Карелии заявил, что считает необходимым окончательную проработку и внесение в Законодательное собрание соответствующего закона.

После этих слов президиум горсовета заапплодировал, отмечает корреспондент «Республики», находящийся в зале.

Напомним, закон о столичном статусе сейчас разрабатывается депутатами Петросовета совместно с региональными властями и общественными организациями. Перед его принятием, по словам руководства города, необходимо согласовать программу развития города «Петрозаводск — столица Карелии», которая включает в себя около 70 мероприятий, направленных на развитие города Петрозаводска как столицы субъекта.