Глава Карелии встретился с редакторами республиканских СМИ

— Важнейшая задача СМИ – предоставлять читателям объективную и правдивую информацию о том, что происходит в регионе, — сказал Александр Худилайнен.

Глава Карелии напомнил, что на рубеже 2012-2013 годов экономика республики переживала тяжелые времена, на грани остановки оказались многие крупнейшие предприятия. Тем не менее в последующие годы их удалось не только сохранить, но и добиться реализации новых инвестиционных проектов по модернизации существующих производств и созданию новых. По предварительным итогам 2016 года, индекс промышленного производства в регионе превысил 103%, по этому показателю Карелия стала одним из лидеров на Северо-Западе.

По данным Общественной палаты России, республика вошла в список самых популярных туристических направлений. Как отметил Александр Худилайнен, в этом в том числе заслуга СМИ, которые рассказывают читателям обо всем самом ярком и важном, что происходит в республике. Это повышает интерес инвесторов и федерального центра к региону, а также способствует активности ее жителей, которые участвуют в общественных начинаниях, в том числе в программе поддержки местных инициатив – с каждым годом она становится все популярнее в районах республики.

В сфере сотрудничества со СМИ глава Карелии особенно отметил создание в марте прошлого года Клуба главных редакторов республики.

— Клуб неплохо себя зарекомендовал. Благодаря вопросам, которые поднимаются на встречах и заседаниях клуба, ставятся в том числе и задачи перед органами власти. Вы являетесь той щукой, которая не дает карасю дремать, — обратился Александр Худилайнен к председателю клуба Анатолию Цыганкову.

Редакторы республиканских СМИ и собственные корреспонденты федеральных изданий в свою очередь рассказали о том, каким был для них прошедший год, а также поделились планами на год наступивший. Так, проекты Информационного агентства «Республика» представила его шеф-редактор Ирина Добродей.

— Одна из основных целей нашего агентства – продвижение Карелии, в том числе на федеральном уровне. В этом смысле для нас 2016 год действительно стал успешным. «Республика» победила в трех престижных конкурсах. На федеральном конкурсе «СМИротворец» наш проект «Уроки карельского» занял второе место. Мы уступили только такому гиганту, как ТАСС. Это свидетельство того, что карельский язык, культура, традиции становятся заметны в медийном пространстве, нас читают и смотрят в разных городах России, — сказала Ирина Добродей.

Она добавила, что еще один проект информационного агентства, «Семья», получил награду на конкурсе «Семья и будущее России-2016» за современную и яркую подачу материалов. А за проект «Делаем в Карелии» редакция получила «Премию «МИРа».

В конце прошлого года Александр Худилайнен дал старт новому совместному с «Республикой» проекту – «Галерея славы трудовых династий». Он призван рассказывать о лучших людях Карелии — о династиях учителей, врачей, строителей, фермеров, о тех, для кого труд на благо нашей республики — дело всей жизни. Первый материал в рамках проекта был посвящен рабочей династии Онежского судостроительно-судоремонтного завода — семье Мошниковых с общим трудовым стажем в 50 лет. В этом году информационное агентство «Республика» продолжит рассказывать о таких людях. Александр Худилайнен еще раз пригласил всех представителей трудовых династий Карелии принять участие в нашем проекте.