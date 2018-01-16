Глава Карелии вошел в федеральную комиссию по развитию рыбного хозяйства

Артур Парфенчиков вошел в состав комиссии Правительства России по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Соответствующее распоряжение увидело свет 14 декабря. Глава Карелии заявил, что это важный шаг, который позволит республике развивать рынок рыбной и другой продукции из водных ресурсов.

— Концепция развития агропромышленного комплекса Карелии выделяет в числе приоритетных направлений развития, прежде всего, отрасль аквакультуры. Помимо лидирующей позиции в этой отрасли, регион имеет значительные резервы для увеличения объемов производства, — приводит слова Артура Парфенчикова пресс-служба правительства Карелии.

В республике в рыбной отрасли работают более двух сотен предприятий. Они занимаются морским и океаническим рыболовством, рыболовством и разведением рыбы на внутренних водоемах, переработкой и производством.

Карелия признана одним из самых благоприятных регионов России для выращивания товарной форели. К 2016 году по отношению к 2010 году объем товарного рыбоводства увеличился в два раза.