Глава Карелии вошел в двадцатку губернаторов-блогеров года

По итогам 2017 года глава Карелии Артур Парфенчиков вошел в топ-20 руководителей регионов, которые ведут собственные блоги. Он занял 19-е место из 20 в списке самых цитируемых губернаторов-блогеров.

В декабрьском рейтинге Артур Парфенчиков занял 13-ю строчку.

Рейтинг составила компания «Медиалогия». Свое исследование она построила на основе более чем 43 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-издания.

По итогам года самыми цитируемыми блогерами среди губернаторов стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Сергей Аксенов (Крым).