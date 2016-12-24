Александр Худилайнен уволил Виталия Галкина с должности главы Контрольного комитета

23 декабря глава Карелии Александр Худилайнен подписал заявление об увольнении главы Контрольного комитета Виталия Галкина. Эту информацию «Республике» подтвердила пресс-секретарь главы Марина Кабатюк.

Ночью 23 декабря Галкина задержали по подозрению во взяточничестве.

По версии следствия, глава Контрольного комитета вступил в сговор со своим заместителем Алексеем Бобылевым. И в период с 23 октября по 19 декабря получил взятку 70 тысяч рублей с ООО «Бухара». В пособничестве обвиняется также водитель Виталия Галкина.

26 декабря Виталию Галкину должны предъявить обвинение в совершении преступления пункт а часть 5 статья 290 УК РФ — получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Наказывается штрафом до четырех миллионов рублей либо лишением свободы до 12 лет.