Глава Карелии раскритиковал отчет властей Беломорска о подготовке ко Дню республики

Совещание по проведению Дня республики в Беломорске прошло 30 января. За круглым столом в местной администрации под председательством Артура Парфенчикова собрались руководители республиканских министерств и представители муниципальной власти.

Глава администрации Беломорского района Владимир Попов зачитал протокольный доклад по плану подготовки к празднику. Этот доклад не устроил главу Карелии.

— Вы получили 25 миллионов. Покажите, что сделано на 31 января? Что останется у жителей города после того, как пройдет праздник? — спросил Артур Парфенчиков.

На это Владимир Попов начал перечислять улицы в центре города, где провели ремонт дорожного полотна. Глава Карелии потребовал фотографий до и после.

— Я не знаю, верить вам или не верить. Люди мне разное пишут, — пояснил Артур Парфенчиков.

Напомним, в 2018 году День республики будет принимать Беломорск. В рамках подготовки к празднику появился большой план мероприятий в райцентре и поселениях района. Среди них строительство детских и спортивных площадок, ремонт дорог, тротуаров, фасадов зданий, реконструкция стадиона в центре Беломорска, павильона «Бесовы следки» над наскальными изображениями на реке Выг.