Глава Карелии примет участие в инвестиционном форуме в Сочи

Делегация Карелии во главе с руководителем региона Артуром Парфенчиковым примет участие в работе Российского инвестиционного форума, который пройдет в Сочи 15-16 февраля, сообщает пресс-служба правительства.

Площадка Российского инвестиционного форума стала традиционной для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Его ключевая тема в этом году — «Формируя образ будущего». Деловая программа мероприятия представлена тремя тематическими блоками: «Новая региональная политика: совершенствуя управление», «Бизнес в регионах. Придать новый импульс» и «Улучшая качество жизни».

Глава Карелии примет участие в пленарном заседании «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», на котором выступит председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

В рамках форума у карельской делегации и главы республики сформирована насыщенная программа. Планируется проведение ряда деловых встреч и переговоров с целью расширения сотрудничества. В частности, будут подписаны соглашения о взаимодействии с правительствами нескольких регионов России. Карелия намерена развивать торгово-экономические, научно-технические и культурные контакты с Кабардино-Балкарией, Ульяновской и Свердловской областями, Республикой Северная Осетия-Алания и Ставропольским краем. Кроме того, запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с фондом «Росконгресс».

По данным организаторов форума, заявки на участие подтвердили более 2000 представителей бизнеса, руководители федеральных органов исполнительной власти, главы субъектов РФ, члены Государственной думы и Совета Федерации. Также в работе форума примут участие представители российского делового сообщества, крупных иностранных компаний. На площадке форума будет работать выставка инвестиционных проектов из 41 региона РФ.