Глава Карелии освободил от должностей министра здравоохранения и руководителя дорожного комитета

Своим указом глава Карелии Артур Парфенчиков освободил от должности министра здравоохранения Ольгу Лазаревич и и.о. председателя госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгения Пыленка. Как сообщает пресс-служба правительства Карелии, чиновники сняты с постов в связи с изменениями правительственной структуры.

Своих должностей также лишились и.о. председателя контрольного комитета Андрей Кузьмин и начальник управления ветеринарии республики Ирина Кузнецова.

Согласно новой структуре органов исполнительной власти Карелии госкомитет по дорожному хозяйству, транспорту и связи будет преобразован в соответствующее министерство.

Функции государственного контрольного комитета по профилактике коррупционных нарушений передаются в администрацию главы Карелии, внутренним финансовом контролем будет заниматьсяПравительство Карелии МинфинКарелии.

Вопросами управления ветеринарии займется министерство сельского и рыбного хозяйства.