Глава Карелии: главным в Послании президент определил улучшение качества жизни россиян

Сегодня в Москве президент страны Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В числе приглашенных был Артур Парфенчиков. Глава Карелии прокомментировал основные тезисы документа.

— Главным в послании президент определил улучшение качества жизни россиян. Основные усилия в ближайшие годы и на среднесрочную перспективу должны быть направлены на развитие социальной сферы. Финансирование медицинской отрасли в период с 2018 по 2024 г должно увеличиться вдвое. Среди приоритетов также строительство жилья: количество семей, ежегодно улучшающих жилищные условия, должно увеличиться с 3,1 миллиона до пяти миллионов, — отметил глава региона.

По его словам, особое внимание президент уделил созданию инфраструктуры региональных и местных дорог, развитию малых городов и сельских поселений. Так, в ближайшие три года во всех поселениях с населением свыше ста человек должны быть реконструированы или вновь построены ФАПы и амбулатории, небольшие населённые пункты должны быть обеспечены медпомощью за счёт высокотехнологичных передвижных ФАПов. Много задач сформулировано в сфере культуры и образования.