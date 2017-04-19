Артур Парфенчиков рассказал о своих правилах жизни

Артур Парфенчиков уверен, у любого человека есть собственные жизненные правила. Просто для каждого они приобретают свою форму – кто-то следует моральным принципам, кто-то религиозным. Сами по себе, считает глава Карелии, люди не рождаются, чтобы стать преступниками. На такой путь они становятся, когда нарушают кодекс нравственного поведения. Именно поэтому, считает Парфенчиков, человеку необходимо себя ограничивать — тогда сможешь жить в гармонии с собой.

Нужно возлюбить своих врагов, считает глава Карелии, тогда будешь гораздо сильнее, сохраняя собственную положительную энергетику, а недображелатели останутся при своей отрицательной. При этом подставлять вторую щеку тому, кто при тебе обидел слабого – недопустимо. И оставаться в стороне в такой ситуации также нельзя.

Парфенчиков считает, в жизни важно не возгордиться, не впасть в уныние, не зависеть от материального и быть положительно настроенным в отношении жизни, себя и людей.

В отношении саморазвития Парфенчиков уверен, человек должен стремиться стать личностью, создавать и заниматься чем-то своим. Сам он кропотливо работает над этим, не желая становиться «обычным». А там, где есть высокая цель и огромное упорство – всегда будет лучший результат, считает глава Карелии. В повседневной жизни Парфенчиков ничем не отличается от обычного россиянина – он не ходит с отрядом охранников, домой предпочитает идти пешком. А по пути не редко заходит в магазины и аптеку за нужными в хозяйстве вещами.

Главное увлечении карельского главы – путешествия. Однако из-за государственной службы туристом ему приходится бывать редко, а вот во время рабочих командировок он объехал почти всю страну. Особенно полюбился Парфенчикову российский север — Дальний Восток, Камчатка, Таймыр оставили глубокий отпечаток на душе, признается он.

Полный текст интервью опубликован на сайте «Губерния Дейли».