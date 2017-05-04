Глава Калевальского района ушел в отставку

На очередной сессии председатель районного Совета, глава Калевальского муниципального района Геннадий Филиппов попросил депутатов принять его досрочную отставку, сообщают журналисты местной газеты «Северные берега».

Народные избранники единодушно одобрили предложение и проголосовали за.

— Это решение мною принято добровольно. Подал в отставку с поста главы района и председателя районного Совета депутатов по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Есть намерение выйти из состава районного Совета вообще, но при этом доработать в качестве депутата Калевальского городского поселения, — сообщил Геннадий Филиппов журналистам причины своей просьбы об отставке.

Геннадий Филиппов был избран главой Калевальского района в 2011 году. Нового главу района предстоит выбрать из числа депутатов районного Совета.