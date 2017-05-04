Глава Калевальского района ушел в отставку

Геннадий Филиппов сам попросил местных депутатов о досрочном сложении полномочий.

На очередной сессии председатель районного Совета, глава Калевальского муниципального района Геннадий Филиппов попросил депутатов принять его досрочную отставку, сообщают журналисты местной газеты «Северные берега».

Народные избранники единодушно одобрили предложение и проголосовали за.

— Это решение мною принято добровольно. Подал в отставку с поста главы района и председателя районного Совета депутатов по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Есть намерение выйти из состава районного Совета вообще, но при этом доработать в качестве депутата Калевальского городского поселения, — сообщил Геннадий Филиппов журналистам причины своей просьбы об отставке.

Геннадий Филиппов был избран главой Калевальского района в 2011 году. Нового главу района предстоит выбрать из числа депутатов районного Совета.

 

Власть   /   ,
История подвиги: Петрозаводск изначальный