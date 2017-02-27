Финансирование дорожной отрасли врио главы Карелии обсудил с главой Минтранса

27 февраля врио главы Карелии Артур Парфенчиков встретился с министром транспорта России Максимом Соколовым. Встреча прошла в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. В частности, речь шла о федеральном финансировании объектов дорожной отрасли, вошедших в ФЦП «Развитие Карелии до 2020 года».

По словам Артура Парфенчикова, ряд объектов сейчас не имеют подтвержденного финансирования. В качестве примера руководитель региона привел автодорогу Кочкома — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — госграница.

— В 2016 году удалось начать работы по реконструкции участка автодороги 35-й – 44-й километр. В этом году чрезвычайно важно продолжить эти работы, — заявил Артур Парфенчиков.

Также врио главы нашей республики и федеральный министр обсудили реконструкцию пункта пропуска «Вяртсиля». Проект также включен в ФЦП. В настоящий момент речь идет о его соответствии международному статусу и о модернизации железнодорожной инфраструктуры. Как рассказал Артур Парфенчиков, АО «Федеральная пассажирская компания» заинтересована в возобновлении международных пассажирских перевозок.

Стороны продолжат диалог во время подготовки к очередному заседанию Государственной комиссии по подготовке к 100-летию республики. Заседание госкомиссии запланировано на конец апреля и состоится в Москве.