Евгений Беседный: «Врио главы Карелии особое внимание уделяет открытости власти»

На сегодняшнем заседании Заксобрания Карелии врио главы республики Артур Парфенчиков отчитался о результатах работы правительства за 2016 год. Выступление руководителя региона прокомментировал депутат от ЛДПР Евгений Беседный. По его мнению, в докладе были озвучены не общие сведения, а конкретные проблемы жителей Карелии.

— Очень важно, что врио главы республики особое внимание уделяет открытости в работе органов исполнительной власти, — сказал депутат. – Сейчас мы видим, как активно идет работа с обращениями граждан в социальных сетях, я считаю, что это тоже показатель работы правительства. Кроме того, теперь жители республики могут напрямую обращаться к представителям исполнительной власти в День единого приема граждан. То, что эта практика внедряется в республике, нас тоже очень порадовало.

Беседный также отметил, что в республике есть немало болевых точек. Одна из них – строительство очистных сооружений. На сегодняшний день в шести районах Карелии сложилась наиболее критическая ситуация с очисткой воды, один из наиболее ярких примеров – прошлогодняя вспышка дизентерии в Медвежьегорском районе. В 2017 году, объявленном Годом экологии, этот вопрос полностью решить не удастся, считает депутат. Но важно было услышать, что правительство не замалчивает проблему и работает над ее решением.

— Мы услышали и о том, что руководство муниципалитетов у нас, к сожалению, не дорабатывают, — сказал Беседный. – В том числе и по элементарной подготовке документов. Звучат объяснения, что все упирается в деньги. Но мы слышали конкретные примеры: есть федеральные средства на покупку медицинского транспорта, но зачастую из-за незнания, неграмотности, может быть, нежелания у нас подвижек в этом направлении нет. Важно, что эти проблемы озвучиваются, и об этом знают не только депутаты. Об этом знает правительство и в конкретных случаях указывает на недоработки власти на местах.

Также депутат обратил внимание на затронутые в докладе вопросы образования. Он заявил, что школы в районах закрывать нельзя, нужно искать источники дохода в других сферах деятельности. Кроме того, необходимо навести порядок в лесодобыче, природопользовании.