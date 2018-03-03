Элиссан Шандалович: послание президента — вектор развития нашей страны

В числе наиболее важных для Карелии тем послания президента России Федеральному собранию – повышение качества жизни граждан, развитие социальной сферы и здравохранения, образования, дорожной и транспортной инфраструктуры, строительство жилья и создание комфортной городской среды, считает Элиссан Шандалович.

Спикер Законодательного собрания Карелии, секретарь карельского отделения «Единой России» 1 марта принял участие в церемонии обращения Владимира Путина к Федеральному Собранию и прокомментировал основные положения.

— Это послание носит особый характер. По сути, оно определит вектор развития нашей страны на ближайшее десятилетие, — считает Элиссан Шандалович. — Главный смысл, на мой взгляд, – это то, что страна должна быть устремлена в будущее, но обязательно с опорой на традиционные ценности. А идея главная — это сбережение народа и повышение качества жизни каждого гражданина и, безусловно, обеспечение безопасности. В этой связи президент очень четко обозначил целый комплекс мер – увеличение доходов населения, изменение структуры занятости, создание новых рабочих мест. Очень важный раздел в выступлении заняла тема социальной помощи и здравоохранения. Для меня как для доктора по профессии это очень важно услышать.