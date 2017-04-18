Эксперты дали высокую оценку Артуру Парфенчикову на посту главы Карелии

Ранее Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представило рейтинг влияния глав субъектов РФ. Глава Карелии Артур Парфенчиков занял в списке 45-ю позицию. Продолжая демонстрировать позитивную динамику, за краткий срок новый глава республики взлетел в рейтинге сразу на четыре пункта.

По информации издания «Новые Известия», положительный рейтинг АПЭК полностью подтвердил февральские оценки нового главы Карелии, данные фондом «Петербургская политика». Эксперты высоко оценили способности Артура Парфенчикова быстро адаптироваться к местным особенностям и сразу решать насущные проблемы. При этом, как отметили эксперты, новый глава занимает позицию открытости и всегда готов к диалогу как с общественными организациями, представляющими позицию населения, так и с элитой.

Примером такого диалога, который за короткое время смог разрешить давнее противостояние местного населения с разработчиками песчано-гравийного карьера, стала ситуация вокруг Сунского бора. Общественники разместили палаточный лагерь на территории бора, чтобы не дать строительной компании уничтожить лесной массив. Ситуация накалялась 9 месяцев, под угрозой был срыв контракта с инвестором и строительство федеральной трассы. Однако за дело взялся Парфенчиков и быстро наладил диалог с обеими сторонами. Он предложил решение, которое устроило сразу всех участников конфликта: компания получила лицензию на разработку нового участка, а бор остался нетронутым.

Так же быстро новый глава решает проблемы, ставшие камнем преткновения для его предшественника Александра Худилайнена. Одна из них – расселение жильцов аварийного и ветхого жилья в регионе. Артур Парфенчиков предъявил жесткий ультиматум застройщикам, обязав разобраться с этой проблемой. Он также выступил гарантом, что жители будут принимать непосредственное участие в комиссиях, которые будут регулировать строительство.

Политолог Андрей Тихонов положительно оценивает действия нового главы Карелии. По его словам, Артур Парфенчиков тщательно изучил все ошибки своего предшественника и повторять их не собирается. У него есть свой стиль управления – это оперативность и стремление разрешить самые сложные проблемы. При этом он не отворачивается от сложных задач, на которые другие губернаторы просто не стали бы тратить время, как в ситуации с Сунским бором.

В сравнении с предшественником, Парфенчикова воспринимает положительно и местная элита – его назначение несет с собой надежду и позитивное ожидание.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев также отмечает положительную оценку врио губернатора у местного населения. Он связывает это с тем, что кредит доверия у Парфенчикова еще очень большой. На фоне Худилайнена его выгодно отличают новые методы ведения работы и оперативное решение накопившихся за годы проблем.