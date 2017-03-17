Эксперты: «Артур Парфенчиков демонстрирует умение искать компромиссы»

Артуру Парфенчикову за месяц удалось решить конфликт, который долгое время создавал дестабилизацию в регионе и это высоко оценили политологи. Колумнист «Новых известий» Виктор Левин назвал решение предпринимателей отказаться от разработки карьера первым успешным испытанием временно исполняющего обязанности главы Карелии.

Напомним, сегодня стало известно, что разработчик карьера на месте Сунского бора отказался от своих планов, что приведет к расторжению договора аренды земельного участка.

Решение оказалось на поверхности – недропользователь отказался от разработки участка в Сунском бору после переговоров с администрацией. Более чем полугодовое активное противостояние завершено после усилий врио главы республики, — сообщает издание.

С этой оценкой согласны и другие политологи.

— Для Артура Парфенчикова решение вопроса «сунских партизан» называют «первым экзаменом» в статусе главы, тем более, что выборы у него совсем скоро – осенью 2017 года. «Это самый сложный вопрос для властей, — отмечает политолог Андрей Колядин. – Особенно если речь идет о месторождениях полезных ископаемых, которые можно добывать только здесь, а не в другом месте.

По мнению другого политолога Андрея Тихонова, «Парфенчиков демонстрирует тем самым умение искать компромиссы, а не идти напролом. Это качество в данный момент наиболее востребовано и Кремлем, и местными элитами, и населением».