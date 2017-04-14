Экс-сотрудник ФСБ возглавил Госкомитет по ценам и тарифам Карелии

Врио главы Карелии назначил нового руководителя Госкомитета по ценам и тарифам. 14 апреля обязанности его председателя принял Анатолий Воронцов.

Новый глава госкомитета родился в 1963 году, имеет два высших образования. Служил в Вооруженных силах СССР и в ФСБ России. Во время службы он занимался вопросами обеспечения экономической безопасности государства.

С 1990-х годов работает в Карелии в коммерческой сфере. С 2008 по 2015 год возглавлял аппарат Петрозаводского горсовета, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Анатолий Воронцов сменил на этой должности Артура Мяки, которого Артур Парфенчиков уволил из-за проблем в тарифной политике.