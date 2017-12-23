«Единая Россия» поддержала решение Владимира Путина о самовыдвижении

Будущие выборы президента России являются для «Единой России» главным политическим событием 2018 года, отметил на съезде партии 23 декабря ее председатель Дмитрий Медведев.

— Съезд крупнейший, самый массовый. Решение нашего съезда — это голос большинства, голос тех, кто вместе с нами составлял предвыборную программу партии, кто поддержал нас на выборах и доверил сделать Россию сильной и благополучной страной. И такой стране нужен стильный и безоговорочный лидер, — подчеркнул Медведев.

Именно поэтому будущие выборы президента являются для партии главным политическим событием 2018 года.

— Мы с вами уже давно и твердо определили, кому мы окажем поддержку. В этом году партии исполнилось 16 лет, и все эти годы у нее был один бесспорный лидер, лидер который объединяет людей живущих в нашей стране, объединяет Россию тот кому доверяют и кого поддерживают абсолютное большинство граждан нашей страны — Владимир Владимирович, — заявил Медведев.

Выборы главы государства должны быть абсолютно прозрачными и легитимными, подчеркнул Дмитрий Медведев и поручил создать пул наблюдателей от партии на выборах 18 марта 2018 года.

— Мы приветствуем решение Владимира Владимировича Путина о самовыдвижении. Мы окажем вам всевозможную поддержку и сейчас, и в будущем. Партия — это более двух миллионов 200 тысяч членов и около 900 тысяч ее сторонников. У нас почти 90 тысяч первичных организаций по всей стране. Все наши возможности должны служить единой цели — чтобы 18 марта следующего года стала днем безусловной победы нашего кандидата Владимира Путина, — заявил Медведев.

Съезд «Единой России» проходит 22-23 декабря в Москве на ВДНХ. В повестке второго дня — плановая ротация генерального совета партии и его президиума, а также переформатирование работы партийных проектов. Ранее на съезде выступил Владимир Путин.

Карелию на съезде представляют глава республики Артур Парфенчиков, депутат Государственной Думы Валентина Пивненко, секретарь регионального отделения партии, председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, первый вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник, руководитель фракции «Единой России» в ЗС РК Лариса Жданова, врио руководителя регионального исполкома Артем Валюк, руководитель республиканской Общественной приемной Николай Макаров, председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, член Генсовета партии Ирина Аутио, секретарь первичного отделения «Ильинское-2» из Олонецкого района Марина Стафеева.