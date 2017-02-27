Дольщики долгостроя на Варкауса поблагодарили Артура Парфенчикова

Дольщики дома №37 по набережной Варкауса в Петрозаводске поблагодарили Артура Парфенчикова в соцсети Twitter за вмешательство в ситуацию с долгостроем. Руководитель региона ответил на сообщение.

Прямое общение с гражданами приносит результаты.Это самое главное.Будем двигаться к системной работе в этом направлении. https://t.co/9TZeN6Fzs5 — Артур Парфенчиков (@aParfenchikov) 27 февраля 2017 г.

Отметим, что дольщики дома на перекрестке набережной Варкауса и улицы Мелентьевой обратились в Артуру Парфенчикову через соцсеть 21 февраля.

Напомним, сегодня сообщалось, что по поручению врио главы региона карельский Минстрой взял под контроль развитие событий вокруг проблемной новостройки, которую застройщик не может сдать в эксплуатацию долгое время.