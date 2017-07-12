Договорились о главном

Встречи Артура Парфенчикова с жителями районов обычно не укладываются в регламентное время. Сортавала не стала исключением: вместо отведенных полутора часов общение длилось почти три. 11 июля около трехсот горожан пришли в местную библиотеку, чтобы получить ответы на свои вопросы от врио главы Карелии.

Первый вопрос встречи был посвящен водоснабжению. Водопроводная вода в Сортавале не подходит для питья, поэтому жители используют артезианские скважины.

Артур Парфенчиков отметил, что правительство Карелии работает в рамках программы межграничного сотрудничества. Руководитель региона пояснил, что для этого необходимо найти 28 миллионов рублей из бюджета. Соответствующую работу ведут с депутатами Законодательного собрания.

— В 2018 году мы должны эти деньги найти, предусмотреть их в бюджете. Я думаю, что депутаты нас поддержат, — заявил Артур Парфенчиков. — Понятно, что если мы не решим вопросы воды, медицины, транспорта, нам крайне сложно будет говорить о развитии туризма в Приладожье.

Большое обсуждение вызвала проблема многодетных семей Сортавалы: им выделили более 100 участков для строительства домов, но земли не обеспечены необходимой инфраструктурой. Нет ни водопровода, ни канализации, ни дорог. Последняя проблема не дает начать строительство — невозможно подвезти материалы.

Как пояснил замминистра строительства и ЖКХ Карелии Александр Ломако, Федеральная целевая программа предусматривает около трех миллиардов рублей на создание инфраструктуры земельных участков для многодетных семей. Но для того, чтобы получить деньги, районные власти должны подготовить проектно-сметную документацию. И Сортавала ее не предоставила.

Артур Парфенчиков задал вопрос главе района Сергею Крупину о сроках, в которые они планируют подготовить необходимые документы, и попросил уточнить, предусмотрены ли на это деньги в муниципальном бюджете.

— Каковы реальные гарантии того, что это будет сделано в 2018 году? Еще раз здесь, в моем присутствии обозначьте те работы, которые вы сделаете в ближайшие месяцы, — сказал руководитель региона.

Сергей Крупин ответил, что объем работ очень большой. На его решение требуется не один месяц. Он пообещал, что к началу 2018 года проекты по созданию инфраструктуры будут готовы, отметив, что в бюджете есть сэкономленные средства, которые зарезервировали для этих работ.

Артур Парфенчиков поручил Министерству строительства и ЖКХ контролировать этот процесс и оказывать муниципальным властям необходимую помощь.

Участки многодетным семьям выделяют в южной части города, там же построили многоквартирный дом для военнослужащих. Куда пойдут учиться дети из этих районов? Такой вопрос задал директор школы № 3 Алексей Андрейченко. Он рассказал, что это учебное заведение — единственное в южной части города, и оно переполнено. Сейчас в нем в две смены обучаются 470 школьников. К тому же здание давно устарело, его построили в 1957 году.

Министр образования Карелии Александр Морозов рассказал, что работа по улучшению условий среднего образования в городе ведется давно. Есть планы по строительству нового здания, рассчитанного на 800 учащихся. В него перейдут школьники двух учебных заведений горда — школы № 3 и № 4. Вопрос — в федеральном финансировании. Строительство этой школы включено в перечень мероприятий целевой программы развития Карелии.

Артур Парфенчиков заявил, что даже в случае, если федеральных денег не будет, школу строить нужно. В этом может помочь Газпромбанк, с которым правительство заключило соглашение по прямому кредитованию социальных объектов.

Татьяна Емельянова, директор школы № 1, которая находится в историческом здании, которому скоро исполнится 100 лет, рассказала о потребности обновить фасад постройки. Артур Парфенчиков заверил, что школе уделят внимание в рамках общей работы по сохранению исторического центра Сортавалы.

Кроме того, жителей города волнуют проблемы спортивных объектов на его территории. Существует подготовленный проект спортивного комплекса, который планируют построить у школы № 3. Проект одобрен на федеральном уровне. В рамках целевой программы развития Карелии на спорткомлекс еще в прошлом году обещали выделить 7,8 миллиона при условии софинансирования из регионального бюджета — 2 миллиона.

Замминистра спорта Карелии Максим Антипов ответил, что Министерство финансов готовит документы в федеральный центр для того, чтобы этот проект был реализован в 2018 году. Он заверил, что никаких оснований для отказа нет.

— Раз есть возможность найти два миллиона и получить при этом из федерального бюджета семь, то надо найти эти два миллиона, — заявил Артур Парфенчиков.

Что касается уже построенного физкультурно-оздоровительного комплекса, он стал очень востребованным у горожан: за пять месяцев его посетили 25 тысяч человек, и число посетителей растет. Однако из-за того, что объект до сих пор не оформлен в государственную собственность, жители опасаются, что его могут закрыть. Они попросили Артура Парфенчикова на республиканском уровне не допустить этого.

Острой социальной проблемой Сортавалы является судьба бывших работников двух совхозов — имени Дзюбенко и Сортавальского. Первый прошел процедуру банкротства, его имущество распродали и получили 159 миллионов. За предприятием числился долг в 42 миллиона. Несмотря на то, сумма на закрытие долгов перед работниками осталась немаленькая, они до сих пор не получили зарплату.

Как пояснила и. о. министра сельского хозяйства Оксана Гаврош, в ходе проверок выяснилось, что подписи в зарплатных ведомостях были подделаны: не работники расписывались в ведомостях и не они получали деньги. Возбуждено уголовное дело, которое ведет следственное управление МВД Карелии.

Артур Парфенчиков обратил внимание на то, что в рамках своих компетенций он не может вмешиваться в работу следственных органов, но поговорит с министром МВД республики, чтобы понять, на каком этапе сейчас находится расследование.

Экс-сотрудники Сортавальского совхоза, которым предприятие должно порядка шести миллионов рублей, не могут добиться от арбитражного управляющего информации о том, на какой стадии процедура банкротства.

Врио главы Карелии поручил Минсельхозу организовать в ближайшее время встречу трудового коллектива с арбитражным управляющим, чтобы прояснить все накопившиеся вопросы. Руководитель региона рассказал, что правительство работает над тем, чтобы восстановить сельскохозяйственную славу Сортавалы. Сейчас готовят инвестиционное предложение по молочному скотоводству, оно учитывает и ресурсы разорившихся предприятий.

— Инвестор серьезный, успешный в других регионах. Предполагаемый проект рассчитан более чем на полтора миллиарда рублей на первом этапе. Он заключается в строительстве пяти новых ферм на 600 голов каждая. Самое главное, что в проекте предусмотрено и строительство молокозавода, ориентированного на Питер, где у инвестора есть торговые сети, — рассказал о планах Артур Парфенчиков.

Он добавил, что важным фактором для привлечения инвестиций в Приладожье является газификация. По договоренности с председателем совета директоров ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, ветку из Приозерска до Сортавалы планируют протянуть к 2020 году.