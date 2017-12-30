Дмитрий Медведев подписал постановление о создании нацпарка «Ладожские шхеры»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании национального парка «Ладожские шхеры» в Карелии. Об этом 30 декабря сообщил министр природных ресурсов и экологи России Сергей Донской на своей странице в Facebook.

— Тем самым мы создаем режим охраны для уникального ландшафта по берегам крупнейшего в Европе озера, — написал Сергей Донской. От отметил, что острова Ладожского озера и прибрежные территории обладают уникальным растительным миром и самым высоким в Карелии уровнем биологического разнообразия. Здесь, в частности, обитает ладожская кольчатая нерпа. Создание нацпарка позволит сохранить ее ареал.

— В целом это несомненно рекорд последних почти 20 лет. В Год экологии и особо охраняемых природных территорий наша заповедная сеть пополнилась 4 объектами, — написал министр. — И еще по 3 решение будет принято в ближайшее время, хоть уже и в 2018 году — все проекты постановлений прошли согласование и внесены в правительство. Важно сказать, что все созданные охраняемые территории — очень сложные с точки зрения процесса подготовки обосновывающих документов, их согласования.

Отметим, что федеральные власти планировали создать охраняемую территорию в Приладожье еще в 2010 году. Затем сроки неоднократно переносились. В ноябре прошлого года в Министерстве природных ресурсов и экологии пообещали, что соответствующее решение примут в 2017 году.