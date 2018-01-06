Директора и главного инженера «Карелэнерго» уволили из-за частых отключений света в Карелии

По информации Минстроя республики, руководители нашего региона раскритиковали «Карелэнерго» за плохую подготовку сетей к осени и зиме, а также за отсутствие оперативности при устранении многочисленных аварий на сетях. На критику в ПАО «Россети» (куда входит ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго») ответили увольнением руководителей филиала в Карелии.

«От своих должностей освобождены директор и главный инженер филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго». По просьбе главы республики А.О. Парфенчикова к руководителю ПАО «Россети» для оперативного реагирования и руководства восстановлением электроснабжения из Санкт-Петербурга направлен гендиректор ПАО «МРСК Северо-Запада» А.В. Летягин», — сказано в официальном паблике Минстроя в «ВКонтакте».

Напомним, конец прошлого и начало этого года в Карелии омрачились многочисленными и массовыми отключениями электроэнергии в поселках и городах.