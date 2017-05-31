Депутаты Петросовета решают, сколько будет стоить туалет на набережной

Максимальную плату за посещение уличного санузла предлагают установить на уровне 22 рублей. Однако для удобства горожан эту сумму хотят округлить до 20 рублей.

Члены комиссии Петросовета по ЖКХ одобрили предельный тариф на посещение мобильного туалета на уровне 22 рублей. Эту сумму назвал владелец санузлов — МУП «Петрозаводские энергетические системы». Как отметила начальник управления городского хозяйства Юлия Мизинкова, такой тариф мэрия предлагает установить на основе издержек по эксплуатации. Рентабельность туалетов в этом случае составит чуть больше пяти процентов.

Представители МУП рассказали, что для отдельных категорий граждан будет действовать льготная цена, а во время праздников, в том числе Дня города, в туалет, возможно, будут пускать бесплатно. Туалеты планируют установить на Онежской набережной, а также рядом с детской площадкой на Березовой аллее. К каждому санузлу прикрепят работника, который будет принимать оплату и следить за чистотой.

Председатель комиссии Петросовета по ЖКХ Дмитрий Романов предложил округлить тариф до 20 рублей: по его мнению, это сделает оплату более удобной для горожан: не нужно будет искать мелкие монеты и дожидаться сдачи.

Окончательное решение депутаты примут на ближайшей сессии Петросовета 7 июня.

 

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Абзац
  • цу

    Пока депутаты будут решать — народ обсракается…