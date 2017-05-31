Депутаты Петросовета решают, сколько будет стоить туалет на набережной

Члены комиссии Петросовета по ЖКХ одобрили предельный тариф на посещение мобильного туалета на уровне 22 рублей. Эту сумму назвал владелец санузлов — МУП «Петрозаводские энергетические системы». Как отметила начальник управления городского хозяйства Юлия Мизинкова, такой тариф мэрия предлагает установить на основе издержек по эксплуатации. Рентабельность туалетов в этом случае составит чуть больше пяти процентов.

Представители МУП рассказали, что для отдельных категорий граждан будет действовать льготная цена, а во время праздников, в том числе Дня города, в туалет, возможно, будут пускать бесплатно. Туалеты планируют установить на Онежской набережной, а также рядом с детской площадкой на Березовой аллее. К каждому санузлу прикрепят работника, который будет принимать оплату и следить за чистотой.

Председатель комиссии Петросовета по ЖКХ Дмитрий Романов предложил округлить тариф до 20 рублей: по его мнению, это сделает оплату более удобной для горожан: не нужно будет искать мелкие монеты и дожидаться сдачи.

Окончательное решение депутаты примут на ближайшей сессии Петросовета 7 июня.