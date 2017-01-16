Деньги программы «Школьное молоко» направили на горячее питание

Средства программы «Школьное молоко» в 2017 году стали расходовать на горячее питание для детей из малоимущих семей. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрели 170 миллионов рублей (в 2016 году объем средств составлял 118 миллионов рублей). Сумму, предназначенную на питание одного школьника, увеличили с 45 до 56 рублей в день.

— Данное предложение обсуждалось с педагогическим и родительским сообществом и было поддержано, — рассказал Александр Морозов в ходе рабочей встречи с главой Карелии.

По словам министра образования республики, в этом году горячее питание в школе получают 16,7 тысяч школьников. Все образовательные учреждения имеют разработанные двухнедельные меню на основе норм питания с учетом витаминов и минеральных солей, необходимых для учащихся.

Александр Худилайнен поручил держать под контролем вопрос обеспечения качественным питанием школьников.

— Прошу вас обо всех инцидентах лично докладывать и оперативно реагировать. Здоровье наших детей должно быть в приоритете, — заявил руководитель региона.

Напомним, в 2016 году родители школьников высказывали недовольство программой «Школьное молоко». В связи с этим Александр Худилайнен дал поручение министерству образования республики продумать варианты усовершенствования программы.