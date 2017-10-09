День единого приема: кто, где, когда

Третий день единого приема граждан пройдет в Карелии в субботу, 14 октября. Во всех районах республики с 11 утра до шести вечера с населением будут работать представители исполнительной власти. Предварительную телефонную запись на прием проводили 4 и 5 октября. Тех, кто не успел записаться, будут приглашать в порядке живой очереди. Ветеранов войн, инвалидов всех категорий примут вне очереди.

В пресс-службе правительства отмечают, что работу будут вести до последнего заявителя, ориентировочное время на одного человека — 15 минут. Заявителям при себе нужно иметь паспорт.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поедет общаться с жителями Сортавальского района. Увидеться с ним, а также с его замом по внутренней политике Владимиром Любарским можно будет в здании Социально-культурного молодежного центра: Сортавала, улица Карельская, дом № 22. Руководитель региона будет работать здесь до трех часов дня. Владимир Любарский будет принимать посетителей до шести вечера.

В Кондопогу отправятся премьер-министр Карелии Александр Чепик и министр экономического развития Дмитрий Матвиец. С ними можно будет встретиться в здании районной администрации (площадь Ленина, дом 1). И. о. начальника карельского управления ЗАГС Михаил Ковалев будет работать в Костомукше по адресу: улица Строителей, дом № 5.

В Сегежу приедут и. о. заместителя премьер-министра по вопросам экономики Дмитрий Родионов и министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин. Прием будут проводить в районной администрации — дом № 9-а по улице Ленина.

Заместитель премьер-министра по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина и представитель главы республики в Заксобрании Юрий Шабанов 14 октября будут работать в администрации Питкярантского района. Заявителей будут ждать по адресу: улица Ленина, дом № 13.

В администрации Пудожского района — дом № 90 по улице Ленина — будут принимать заместитель премьер-министра по социальным вопросам Лариса Подсадник и и. о. председателя Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев.

В Пряже по адресу: улица Советская, дом № 61 будут работать министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов и и. о. председателя Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

Министр образования Карелии Александр Морозов и начальник управления мировых судей Владимир Гробов поедут в Лоухский район. С ними можно будет встретиться в доме № 27 на улице Советской.

Принимать жителей Кемского района будет Сергей Киселев, министр национальной и региональной политики (адрес: проспект Пролетарский, дом № 30). В Беломорске на улице Ленинской в доме № 9 будет работать и. о. председателя Госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Дмитрий Кондрашин.

В Калевалу приедут министр культуры Алексей Лесонен и начальник управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова. Они проведут прием в здании администрации на улице Советской.

Сразу два министра — здравоохранения и имущественных и земельных отношений — приедут в Лахденпохью. Марина Швец и Сергей Щебекин будут общаться с гражданами по адресу: улица Советская, дом № 7-а.

Жителей Медвежьегорского района будут принимать руководитель Минсоцзащиты Ольга Соколова и начальник управления труда и занятости Елена Фролова. Прием пройдет в здании администрации по адресу: улица Кирова, дом № 7.

В Муезерском районе будут работать министр финансов Елена Антошина и начальник управления по госзакупкам Елена Игнатенкова. Местная администрация в Муезерском находится в доме № 28 по улице Октябрьской.

Глеб Суржко, который исполняет обязанности председателя Госкомитета по ценам и тарифам, а также министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Александр Воронов приедут в Олонец. Желающие пообщаться с ними могут подходить в местную администрацию: улица Свирских дивизий, дом № 1.

И. о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Олег Ермолаев будет принимать в Суоярви, в доме № 6 по улице Шельшакова. Жителей Прионежского района 14 октября в администрации на улице Правды в доме № 44 будут ждать заместитель главы Карелии Татьяна Игнатьева и Юлия Никитина, которая исполняет обязанности начальника управления по туризму.

В столице Карелии принимать граждан будут непосредственно в органах власти республики – там прием будут проводить заместители руководителей. Руководителям муниципалитетов Карелии также рекомендовали 14 октября распахнуть двери своих приемных для местных жителей.