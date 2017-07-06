День единого приема граждан пройдет 8 июля

День единого приема граждан пройдет в Карелии 8 июля. С 28 по 30 июня в каждом районе была организована предварительная запись жителей по телефону, однако тем, кто позвонить не успел, переживать не стоит. На прием могут прийти все желающие. Правда, вначале представители республиканской исполнительной власти пообщаются с теми гражданами, которые записались заранее, затем примут остальных.

Прием будет проводиться по принципу «до последнего заявителя», то есть двери будут открыты до тех пор, пока не будет выслушан каждый, кто пришел на встречу. Ветераны войн, инвалиды всех категорий принимаются вне общей очереди. Заявителям необходимо иметь с собой паспорт.