«Дальпитерстрой» должен до сентября исправить нарушения в новых домах

Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков сегодня вновь побывал в Чалне, где лично убедился в нареканиях на дома, возведенные компанией «Дальпитерстрой», в рамках программы по расселению аварийного жилья.

Артур Парфенчиков осматривает дома в Чалне. Фото: Николай Смирнов Артур Парфенчиков осматривает дома в Чалне. Фото: Николай Смирнов Артур Парфенчиков осматривает дома в Чалне. Фото: Николай Смирнов Плесень на стенах в новых квартирах. Фото: Николай Смирнов Плесень на стенах в новых квартирах. Фото: Николай Смирнов Плесень на окне в новом доме. Фото: Николай Смирнов Плесень на стенах в новых квартирах. Фото: Николай Смирнов

Два дома на улице Светлой стали настоящим кошмаром для большинства новоселов. Плесень, отваливающиеся обои, конденсат на окнах, постоянная влажность и некачественные отделочные материалы — это неполный перечень проблем, с которыми столкнулись жильцы, переехавшие сюда из аварийных домов. Дома построили всего полгода назад, но по стене одного из них уже пошла трещина.

Трещина на стене нового дома. Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов Новые дома, построенные в Чалне. Фото: Николай Смирнов Новые дома, построенные в Чалне. Фото: Николай Смирнов

Артур Парфенчиков в сопровождении представителя подрядчика и министра строительства Карелии зашел в несколько квартир и практически везде увидел одни и те же проблемы. По итогам поездки было принято решение всем ответственным лицам устроить поквартирный обход с фиксацией всех недочетов, которые нужно устранить до конца лета, когда дома высохнут и перестанут давать влагу.

— Договорились с жильцами о контрольном объезде вместе с подрядчиком в сентябре. Наша позиция будет очень жесткой. Я подрядчика предупредил, и мы будем принимать все меры, которые предусмотрены законодательством с точки зрения тех нарушений, которые мы сегодня видим, — сообщил после визита в дома Артур Парфенчиков.

Руководитель региона также сообщил, что посещение домов, построенных по программе расселения аварийного фонда, станет обязательной частью программы поездок в районы. Парфенчиков также уточнил, что в района есть еще 8 домов, возведенных «Дальпитерстроем».