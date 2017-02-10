Член СПЧ Игорь Борисов: «Избирательная система Карелии готова к проведению выборов 10 сентября»

Член Совета по правам человека при Президенте РФ Игорь Борисов на итоговом заседании Совета по правам человека в правительстве Карелии рассказал о рассмотрении обращений от политических партий и граждан в ходе выездного совещания в Карелии.

Обращались к ним, например, по вопросам досрочного расторжения контрактов владельцами рекламных конструкций на размещение агитпродукции. Эта проблема есть и в других регионах, рассказали в СПЧ. Один из способов решения проблемы, по мнению Брисова, — повышение штрафных санкций.

Членам совета поступили также обращения по отмене регистрации кандидатов или списка партий в суде. Борисов отметил, что СПЧ оперативно получил пакет документов, касающийся снятия списка партии «Яблоко» с выборов в Петросовет.

Партия, представившая документы, признала ошибки, но говорила о строгости такой меры, как снятие списка с выборов. Тем не менее, по словам Борисова, суд и члены комиссии действовали полностью в рамках закона.

По словам Борисова, чтобы исключить подобные казусы, необходимо совершенствовать федеральное законодательство, чтобы не было лазеек для кандидатов, которые не ставят целью участие в выборах, а рассчитывают на собственную рекламу.

Кроме того, было, например, такое обращение от избирательницы. Женщина очень эмоционально рассказывала, что в списки избирателей был включен ее муж, умерший несколько лет назад, и якобы за него кто-то проголосовал. Члены СПЧ оперативно запросили все материалы, но информация не подтвердилась. В списки был внесен не муж, а ее сын, и никто за него не голосовал.

Нужно обязательно доводить рассмотрение таких обращений до конца. Необходимо и повышение правовой культуры граждан — надо возобновить соответствующую федеральную программу, сообщил Борисов.

В целом же член СПЧ считает, что избирательная система Карелии готова к организации выборов 10 сентября.