В Карелии упразднят Контрольный комитет и создадут Министерство промышленности

Сегодня Артуру Парфенчикову представили новую структуру органов исполнительной власти Карелии. Ее разрабатывали с учетом пожеланий населения, а также мнения депутатов Законодательного собрания республики.

Об изменениях в структуре правительства рассказал премьер-министр Александр Чепик. По его словам, будут сокращены три ведомства, в том числе — Государственный контрольный комитет. В результате такой оптимизации численность состава правительства сократится на 10%. И эта работа, по словам Чепика, еще не закончена: будет проведен внутренний аудит в отношении учреждений и юридических лиц, которые дублируют функции министерств и ведомств.

Артур Парфенчиков отметил, что процесс оптимизации нужно провести максимально комфортно для всех сотрудников правительства и продумать варианты трудоустройства людей, попавших под сокращение.

Еще одним изменением в структуре правительства станет создание Министерства промышленности и торговли, которое будет решать задачи поддержки малого и среднего бизнеса, а также задачи переформатирования и развития экономики. Это орган власти будет выделен из структуры существующего сейчас Министерства экономического развития и промышленности. Кроме того, появится управление по туризму, а также комитет по строительному и жилищному надзору, которому планируют передать контроль за состоянием дорог.

— Выделено отдельное управление по госзакупкам, поскольку очень много замечаний и претензий есть по тому, как они были организованы, — продолжил Александр Чепик. – Чтобы уйти от коррупционного фактора, все закупки и торги мы будем проводить в одном месте. И возможности повлиять на процесс не будет никакой: определять, кто войдет в состав конкурсной комиссии, будет компьютер, методом случайной выборки.

Артур Парфенчиков обратил внимание на то, что часть госучреждений работает в арендованных помещениях. Из этой ситуации нужно искать выход, отметил глава региона — например, продумать варианты уплотнения. Только так можно будет добиться экономии средств.

— Мы проводим анализ всего недвижимого и движимого имущества, — ответил на это премьер-министр. — В течение мая завершим эту работу и в июне внесем предложения по приватизации некоторых объектов, переформатированию размещения органов государственной власти.

Указ о новой структуре правительства будет готов до 5 мая. К 30 мая будет подготовлен ряд других документов, регламентирующих работу министерств и ведомств.

— Мы должны уйти от структуры в виде обязанностей и прийти к четким, конкретным и понятным показателям эффективности, — заключил Артур Парфенчиков. – Чтобы мы могли объяснить населению, чем каждый конкретный чиновник занимается, за что он отвечает и за что в случае неисполнения понесет ответственность.