Балансы для финансов

— Елена Александровна, бюджет-2018 был принят как бездефицитный. Впервые за многие годы. За счет чего планируется обеспечить баланс доходов и расходов казны?

— Да, бюджет республики сформирован с нулевым дефицитом. Не только в Карелии, но и во многих других регионах в течение нескольких лет сложились объективные причины несбалансированности бюджетов в связи с изменениями федерального законодательства. Понимая это, федеральный центр значительно увеличил на 2018 год объемы финансовой поддержки регионам. В сравнении с 2017 годом безвозмездная финансовая помощь Карелии увеличилась на 40 процентов.

Бюджет на 2018 год сбалансированный. В нем учтено финансовое обеспечение всех социальных обязательств и расходов по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы. Подчеркну важный момент: раньше целевые значения по заработной плате отдельных категорий работников в соответствии с майскими указами президента достигались только в 4-м квартале. В этом году средства на повышенную зарплату бюджетникам предусмотрены уже с 1 января. Не так давно было проведено совещание под руководством вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец: по его итогам было отмечено, что все целевые показатели в Карелии выполняются. Для нас это безусловный приоритет – чтобы работники бюджетной сферы своевременно, в полном объеме получали заработную плату в соответствии с майскими указами главы государства.

— Тем не менее сегодня много говорится и об оптимизации расходов бюджета. В чем она заключается, какие именно расходы сокращаются?

— Оптимизацию нельзя воспринимать как механическое сокращение тех или иных расходов бюджета, в первую очередь речь идет о том, чтобы повышать эффективность использования бюджетных средств. Например, в некоторых случаях проводится укрупнение или присоединение небольших бюджетных учреждений к более крупным. За счет этого оптимизируется численность управленческого и обслуживающего персонала. Рассматриваются и варианты создания единой для нескольких учреждений дирекции. Все это тщательно просчитывают профильные министерства и муниципалитеты, чтобы изменения проходили не в ущерб качеству государственных и муниципальных услуг, которые получают жители Карелии.

За 2016 и 2017 годы количество госслужащих удалось сократить на 218 штатных единиц, что позволило сэкономить около 126 миллионов рублей. Эти средства мы смогли направить на решение первоочередных социальных задач. Кроме того, мы проводим работу по централизации бухгалтерского учета, госзакупок, она также направлена на то, чтобы повысить эффективность бюджетных расходов.

— Как Минфин контролирует расходование средств бюджета?

— Контроль мы ведем на всех стадиях: утверждения, исполнения главного финансового документа. Проводим проверки, как конкретные получатели бюджетных средств – муниципальные органы власти, учреждения, организации – их расходуют.

Сейчас, например, мы проверяем, как были использованы средства Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2015—2017 годы. Не секрет, что с реализацией этой программы были проблемы, поступали обращения от граждан, которых не устраивало качество построенного жилья. Поэтому в ходе масштабной проверки мы очень пристально разбираемся, в том числе и с подобными случаями.

Кроме того, мы инициировали проверку использования бюджетных средств, которые были направлены на компенсацию теплоснабжающим организациям части потерь, связанных с госрегулированием тарифов для населения. Как известно, население за отопление платит по социальному тарифу, который ниже экономически обоснованного. Разница компенсируется из региональной казны. Проверяем объемы отпускаемой теплоэнергии, тарифы, обоснования всех расчетов.

Недавно завершили проверку использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году бюджетам Прионежского и Медвежьегорского районов на реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения.

В первом полугодии 2018-го также проверим расходование всех бюджетных средств, которые получил Кемский район. Отмечу, что эта проверка инициирована по обращению граждан: с просьбой о ее проведении жители района обратились на одном из личных приемов, которые регулярно проводят представители правительства Карелии.

Конечно, проводим и внеплановые проверки по поручениям главы Карелии, правительства, прокуратуры. Приведу в пример ситуацию в Лахденпохском районе, где в конце прошлого года возникли проблемы с приобретением продуктов питания в детских садах. Специалисты Минфина, разумеется, сразу выехали в район, провели проверку и направили материалы в правоохранительные органы, которые должны дать оценку действиям муниципальной власти.

Отмечу, что все результаты проверок будут обязательно размещаться на официальном сайте Минфина. Гласность и открытость – это главный принцип нашей работы.

— Каков в целом сегодня объем расходов бюджета на социальную сферу? По сравнению с 2017 годом он уменьшился или увеличился?

— Бюджет республики традиционно несет достаточно высокую социальную нагрузку. Только выплата заработной платы бюджетникам, социальная поддержка граждан, обязательное медицинское страхование неработающих жителей региона – это уже 60 процентов расходов казны.

Расходы на социальную сферу ни в коем случае не сокращаются, наоборот, по ряду направлений они возросли. Например, на здравоохранение в этом году мы дополнительно выделили около 790 миллионов рублей. Расходы на сферу образования сохранены в полном объеме. Финансирование всех социальных обязательств, еще раз подчеркну, неукоснительно предусматривается в бюджете. Более того, если в конце 2017 года нам пришлось вносить поправки в бюджет, чтобы обеспечить выполнение социальных обязательств в ноябре-декабре, то сейчас у нас предусмотрены все необходимые средства полностью, на весь год.

— Сколько денег из бюджета Карелии предусмотрено для поддержки муниципалитетов, на выравнивание бюджетной обеспеченности?

— Более 9 миллиардов рублей. Это практически четверть от всех расходов бюджета республики. По сравнению с 2017 годом объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам вырос более чем на полмиллиарда рублей.

Основной объем средств будет направлен на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. В том числе заложены деньги на то, чтобы увеличить уровень оплаты труда работникам детских садов, школ, учреждений социального обслуживания, то есть тех организаций, которые выполняют государственные полномочия, переданные с регионального уровня на муниципальный.

Бюджет республики взял на себя более 90 процентов расходов на повышение зарплат работникам, которые не подпадают под майские указы президента. Для этого местным бюджетам переданы целевые субсидии. При этом муниципалитеты получают и дополнительный «бонус»: увеличение фондов оплаты труда означает, что вырастут и поступления по налогу на доходы физических лиц. Напомню, что порядка 30 процентов отчислений от НДФЛ поступает в местные бюджеты.

— По каким еще направлениям республиканская казна оказывает помощь местным бюджетам?

— Это двадцать направлений, среди них софинансирование наиболее значимых вопросов местного значения в таких сферах как образование, культура, социальная защита, физическая культура и спорт, поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие сельских территорий, благоустройство.

При этом все субсидии из бюджета республики (за исключением конкурсных) уже распределены между муниципальными образованиями законом о бюджете. Эту важную новацию мы ввели с 2018 года. Она повышает предсказуемость объемов финансовой помощи местным бюджетам. Муниципалитеты в итоге смогут своевременно проводить необходимые аукционы и конкурсы на выполнение работ, реализовывать намеченные планы, эффективнее использовать субсидии.

Если говорить о конкретных направлениях поддержки местных бюджетов, то мы сохранили все основные субсидии: это адресная социальная помощь малоимущим семьям, отдых детей в каникулярное время‚ содержание и ремонт дорог, подвоз школьников к месту учебы, поддержка малого и среднего предпринимательства и другие.

Новое направление субсидирования — ремонт зданий школ и детских садов. На эти цели предусмотрено 72 миллиона рублей, то есть каждый городской округ и район получит по 4 миллиона. В первую очередь эти деньги планируется направить на устранение предписаний надзорных органов. Тема для большинства муниципалитетов очень актуальная, на выполнение требований пожарного надзора, СЭС и так далее средств в местных бюджетах, как правило, не хватает.

— Как вы оцениваете такие программы по благоустройству, как «Комфортная городская среда», поддержка местных инициатив, которые софинансируются из федерального и регионального бюджетов?

— Считаю, что это очень нужные программы, и они востребованы жителями Карелии. Когда мы проводим приемы граждан, люди зачастую жалуются: муниципальные власти их не всегда слышат. А у жителей, между тем, немало предложений, как обустроить свои города и поселки. Программа поддержки местных инициатив, «Комфортная городская среда» как раз дают гражданам возможность активно участвовать в благоустройстве, и это очень хорошо. Мы видим, как за четыре года выросло количество участников и победителей программы поддержки местных инициатив. В 2014 году было реализовано 17 проектов, а в 2017-м – уже 63. Построено и отремонтировано множество объектов: спортивные и детские площадки, дома культуры, дороги, системы водоснабжения, мемориалы Великой Отечественной войны. Поэтому в этом году мы сохранили объемы финансирования ППМИ в полном объеме, в сумме 50 миллионов рублей.

Сегодня мы уделяем особое внимание тому, чтобы у городских округов и районов было больше возможностей развивать свои территории. Напомню, что на уровне республики приняты серьезные меры поддержки для малого и среднего предпринимательства, и они уже дают свои результаты. Например, двухлетние налоговые каникулы для тех, кто только начинает свой бизнес. Они введены в июле 2017 года, и за пять месяцев действия этой мерой поддержки в республике воспользовались 55 новых предпринимателей.

С этой же целью – повысить экономический потенциал территорий – местным бюджетам выделяются субсидии на поддержку малого и среднего бизнеса. Руководители муниципалитетов должны понимать: из казны предоставляется на эти цели конкретный объем средств, пожалуйста, продумывайте наиболее актуальные меры помощи предпринимателям. Гранты, субсидии, поддержка самозанятости – здесь очень важна инициатива самих глав местного самоуправления, ведь они как никто другой владеют информацией, какие именно направления необходимо развивать в районе или городском округе.

— А за успехи по привлечению инвесторов, развитию предпринимательства муниципалитеты как-то планируется поощрять?

— Да, мы возобновляем практику предоставления грантов органам местного самоуправления за успешное решение вопросов местного значения. В этом году три муниципальных образования, которые добьются наилучших результатов, получат дополнительную финансовую помощь. Оценивать работу будем комплексно. Понятно, что уровень социально-экономического развития у муниципалитетов разный, эти нюансы обязательно будем учитывать. Но во главе угла будут именно действия местных властей по развитию экономического и налогового потенциала муниципальных образований.

Кроме того, в этом году при распределении дотаций мы впервые применяем методику «модельного бюджета» — по аналогии с федеральным центром, который ее придерживается, определяя объемы финансовой помощи регионам. Суть в том, что расходные полномочия тщательно анализируются, и мы видим, у кого из муниципалитетов есть избыточные, неэффективные расходы по тем или иным направлениям, а кому требуется дополнительная поддержка. Такую инвентаризацию мы провели. Применение «модельного бюджета» позволит улучшить ситуацию с бюджетной обеспеченностью муниципальных образований.

В завершение хотелось бы отметить, что Министерство финансов республики ведет активный диалог со всеми, кто интересуется вопросами формирования бюджета Карелии. Задавать их можно на нашем сайте, на портале «Бюджет для граждан», в наших группах в социальных сетях. К общению мы всегда открыты.