Парфенчиков прокомментировал назначение нового замглавы по региональной политике

Опыт и знание республики помогут Владимиру Любарскому эффективно работать на ответственной должности, считает врио главы Карелии.

Сегодня на заседании правительства Артур Парфенчиков представил кабинету министров нового замглавы по региональной политике. Как отметил руководитель региона, многие из собравшихся знакомы с Владимиром Любарским еще по его прежней работе в республике.

— Владимир Константинович — уроженец Петрозаводска, здесь учился, долгое время служил в правоохранительных органах. Очень достойно проявил себя в борьбе с наркопреступностью, организованной преступностью. Мы хорошо помним тяжелые девяностые годы: Владимир Константинович внес очень серьезный вклад в укрепление правопорядка в тот сложный период, — сказал Артур Парфенчиков.

Врио главы региона пожелал Владимиру Любарскому успехов на новой ответственной должности и выразил уверенность, что его опыт и знание республики помогут ему в работе.

Владимир Любарский

Фото: пресс-служба правительства Карелии

 

Власть   /   
Абзац
  • kva

    Еще бы не плохо получить экономические и социологические знания.