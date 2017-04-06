Парфенчиков прокомментировал назначение нового замглавы по региональной политике

Сегодня на заседании правительства Артур Парфенчиков представил кабинету министров нового замглавы по региональной политике. Как отметил руководитель региона, многие из собравшихся знакомы с Владимиром Любарским еще по его прежней работе в республике.

— Владимир Константинович — уроженец Петрозаводска, здесь учился, долгое время служил в правоохранительных органах. Очень достойно проявил себя в борьбе с наркопреступностью, организованной преступностью. Мы хорошо помним тяжелые девяностые годы: Владимир Константинович внес очень серьезный вклад в укрепление правопорядка в тот сложный период, — сказал Артур Парфенчиков.

Врио главы региона пожелал Владимиру Любарскому успехов на новой ответственной должности и выразил уверенность, что его опыт и знание республики помогут ему в работе.