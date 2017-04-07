Артур Парфенчиков занял второе место в медиарейтинге глав СЗФО

Артур Парфенчиков стал вторым в медиарейтинге глав регионов СЗФО по итогам марта. Первое место досталось руководителю Калининградской области Антону Алиханову, на третьем — губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Во всероссийском рейтинге врио главы Карелии вошел в топ-20, заняв 17-е место.

Рейтинг руководителей субъектов страны ежемесячно предоставляет портал «Медиалогия». Он составляется на основе анализа упоминаний в СМИ.

По данным «Медиалогии», Артур Парфенчиков был замечен прессой в связи с тем, что прокомментировал в Facebook назначение своим заместителем чиновника из Бурятии Александра Чепика. Кроме того, руководитель республики выступил на международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога», где сообщил, что бюджет программы приграничного сотрудничества России и Европейского союза «Карелия» до 2020 года составляет 43 миллиона евро. В настоящее время проходят заявочные туры по отбору проектов.

Также в СМИ сообщали, что Артур Парфенчиков освободил от должности премьер-министра правительства республики Олега Тельнова.