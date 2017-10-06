Глава Карелии встретился с замруководителя Минпромторга России

В Карелии с рабочим визитом находится замминистра промышленности и торговли России Георгий Каламанов. Сегодня с ним встретился глава республики Артур Парфенчиков. Они обсудили перспективы развития карельских промышленных предприятий.

— В первую очередь это вопросы развития Онежского судостроительного завода, — сказал глава региона. – Мы готовим предложения по более активному использованию его мощностей для обеспечения судостроения в интересах Арктической зоны, тем более что Карелия тоже является ее частью.

Онежский судостроительный завод позволяет производить как грузопассажирские суда, так и суда обслуживания, баржи. Предложения по этому направлению будут переданы в Минпромторг России и арктическую коллегию.

Также глава Карелии напомнил, что в республике производят качественные деревянные суда. Несколько таких используются Московским университетом в научных целях.

— Как я понял, такие суда предпочтительны для установки определенного оборудования благодаря деревянному корпусу. Они строятся очень быстро, они дешевые. На севере есть нужда в гидрометеорологических исследованиях, изучении ледовой обстановки. Московский университет доволен нашими судами, которые хорошо себя ведут во льдах, — отметил руководитель региона.

Кроме того, Артур Парфенчиков рассказал о производстве в сфере лесопромышленной отрасли. Месяц назад ДОК «Калевала» выпустил промышленный образец OSB из березы. Теперь руководство предприятия ведет переговоры с банками по финансированию строительства второй очереди производства.

Георгий Каламанов отметил, что за последние полгода в Карелии наблюдается положительная динамика по всем базовым направлениям: в промышленности, сельском хозяйстве, туризме, экологии. Особенно он выделил завод «Петрозаводскмаш», у которого есть перспективы развития не только по линии Росатома, но и по линии станкостроения.