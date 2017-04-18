Артур Парфенчиков встретился с Николаем Патрушевым в Москве

Врио главы Карелии встретился с секретарем Совбеза России во время рабочей поездки в Москву 17 апреля. Артур Парфенчиков и Николай Патрушев обсудили вопросы развития республики. В переговорах принял участие и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Одной из тем встречи стало развитие промышленных предприятий Карелии. В частности, говорили об увеличении загрузки производственных мощностей Онежского судостроительно-судоремонтного завода, поддержке спроса на лесозаготовительную технику Онежского тракторного завода и перспективах работы «Петрозаводскмаша». Кроме того, поставили задачи по увеличению объемов производства собственной сельскохозпродукции.

Другой темой встречи стала экологическая политика в регионе. В Карелии запланировано 57 мероприятий, направленных на рациональное использование и охрану водных и лесных ресурсов, экологическое образование и просвещение, создание эффективной системы особо охраняемых природных территорий регионального значения.

В этот же день Николай Патрушев обсудил с министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым развитие инфраструктуры связи в Карелии. Правительству республики в рамках этого направления работы необходимо выделить земли для строительства двух пилотных объектов мобильной связи на федеральных дорогах республики. Кроме того, речь шла о подключении объектов здравоохранения, включая фельдшерско-акушерские пункты, к высокоскоростным каналам связи и организации беспроводного доступа к интернету в социально значимых учреждениях региона.

Напомним, Николай Патрушев возглавляет Госкомиссию по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, основным мероприятием которой стала реализация федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года».