С сегодняшнего дня в республике стало больше заслуженных врачей, учителей и юристов: Артур Парфенчиков вручил государственные награды России и Карелии.

Торжественная церемония прошла в зале Национального музея, среди награжденных – лучшие медицинские работники, педагоги, экономисты, адвокаты и тренеры – всего около трех десятков специалистов.

Артур Парфенчиков вручает государственные награды России и Карелии. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Артур Парфенчиков вручает государственные награды России и Карелии. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Артур Парфенчиков вручает государственные награды России и Карелии. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Артур Парфенчиков вручает государственные награды России и Карелии. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Артур Парфенчиков вручает государственные награды России и Карелии. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

Ида Антоновна Романченко получила звание заслуженного врача Российской Федерации. Когда-то она начинала работать в сельской участковой больнице, потом перешла в Медвежьегорскую ЦРБ, а после – в Республиканскую больницу имени Баранова, где и работает до сих пор.

— Я работаю в республиканской больнице с 1972 года, почти 45 лет, — рассказала Ида Романченко. — В нашем кабинете мы занимаемся диагностикой и реабилитацией пациентов с пониженным слухом. Я желаю, чтобы у всех был очень хороший слух, желаю всем здоровья, любви и счастья.

Артур Парфенчиков поблагодарил всех награжденных за их труд, упорство и творческий подход к работе. Он отметил, что именно с такими специалистами связаны успехи и достижения Карелии.

— Как всегда говорится в таких случаях: «Чтобы эта награда была не крайней». Дай бог вам еще наград, заслуженных, высоких. Ну а самое главное, счастья и здоровья вам и вашим близким, — сказал руководитель региона.