Артур Парфенчиков в Костомукше

Руководитель республики свой визит по северным районам Карелии начал с посещения города горняков. Первой точкой программы стала стройплощадка Центра культурного развития. Деньги на строительство — 100 миллионов рублей — выделил федеральный бюджет.

В центре будут кинотеатр, детские кружки и кафе. Предыдущий подрядчик должен был сдать объект в декабре 2016-го, однако не справился с задачей. Сегодня, по словам Парфенчикова, удалось у министра культуры выбить новый срок — до 1 июня 2017 года.

На самом ГОКе Артур Парфенчиков говорил с работниками предприятия больше о социальных вопросах. В частности, о транспортном сообщении города с региональным центром.

По словам руководителя региона, сейчас готовится новый конкурс на междугородние автобусные перевозки. Также врио главы Карелии затронул вопрос о железнодорожном сообщении с Костомукшей. Сейчас поезда из города горняков в Петрозаводск и Санкт-Петербург ходят два раза в неделю, летом – три раза. Но этого недостаточно, уверен Артур Парфенчиков.

— Этот вопрос мы будем прорабатывать с нашими коллегами из Октябрьской железной дороги. Кроме того, 7 апреля приезжает министр транспорта России Максим Соколов. Я попросил своих коллег из правительства включить вопрос железнодорожного сообщения с Костомукшей в повестку наших переговоров. Понятно, что маршрут убыточный, но будем работать.



Кроме того, Артур Парфенчиков поручил поработать с руководством РЖД, чтобы заменить в поездах старые вагоны на новые.

Говорили в Костомукше и о самолетах. Главная задача властей Карелии в сфере авиасообщения – завершить до конца 2017 года строительство аэропорта «Петрозаводск». Об этом заявил Артур Парфенчиков. Следующим этапом, по словам врио главы республики, станет решение проблемы межрайонных авиаперевозок в Карелии. Одним из приоритетов здесь станет организация авиасообщения между Петрозаводском и Костомукшей.

Делегация региональных властей побывала также на предприятии «АЕК», которое производит электронику для иностранных грузовиков «Вольво» и «Скания». Сейчас здесь работают 886 человек. В прошлом году появилось новое направление — электропроводка для ветрогенераторов датского концерна Vestas. За счёт этого удалось создать 250 новых рабочих мест. В перспективе предприятие может начать выпуск оборудования и для отечественных электровозов.



Широкие возможности для развития Костомукши открываются также с созданием в границах городского округа территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В настоящий момент правительство Карелии совместно с администрацией Костомукши занимается подготовкой документации для подачи заявки. Здесь планируется реализовать пять инвестиционных проектов общей стоимостью 2 миллиарда рублей. Предполагается, что будет создано 150 рабочих мест.

Проект предусматривает производство пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, неметаллической минеральной продукции, а также обработку древесины.