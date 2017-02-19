Артур Парфенчиков с помощью «Твиттера» узнал мнение жителей Карелии

Короткая запись «Есть нарекания?» появилась в аккаунте врио главы Карелии Артура Парфенчикова накануне вечером. На данный момент поступило уже несколько ответов от жителей. Они просят проверить качество недавно отремонтированных дорог, обратить внимание на экологические вопросы и на проблемы переселения людей из аварийного фонда.
Ранее Артур Парфенчиков уже публиковал записи о посещении онкологического диспансера Республиканской больницы и петрозаводского аэропорта.
«Провёл инспекцию строительства Петрозаводского аэропорта. Есть вопросы, требующие жесткого административного контроля», — написал он.
Есть нарекания?
— Артур Парфенчиков (@aParfenchikov) February 19, 2017