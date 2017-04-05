Артур Парфенчиков решил проблему долгостроя на набережной Варкауса

Долгострой по набережной Варкауса в Петрозаводске ввели в эксплуатацию 31 марта. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал Артур Парфенчиков. Ранее дольщики многоэтажки пожаловались врио главы Карелии в соцсети на то, что застройщик оттягивает ввод многоэтажки в эксплуатацию.

— Взял этот вопрос на контроль. Проблема заключалась в том, что для ввода в эксплуатацию застройщику было необходимо собрать пакет документов для передачи и утверждения в Министерство строительства, ЖКХ и энергетики республики. Сейчас все разрешения уже получены, — сообщил Артур Парфенчиков в соцсети.

Напомним, проблема дома № 37 на набережной Варкауса поднималась еще в феврале 2017 года. Тогда Артур Парфенчиков поручил карельскому Минстрою контролировать этот вопрос.