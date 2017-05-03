Артур Парфенчиков рассказал о точках роста экономики Карелии

Парфенчиков заявил, что во многих сферах республики нужно навести порядок, например, в органах власти, в работе предприятий и в быту, пишут «Новые известия«, — и для этого нужен хозяйский подход. «Где есть хозяин, там есть и порядок», — подчеркивает Парфенчиков.

По словам врио главы Карелии, наиболее существенные проблемы республики в сфере ЖКХ, дорожном хозяйстве, а также недостатке высококвалифицированных кадров. Врио главы считает, что для решения этих проблем нужны жесткие меры, однако сначала нужно установить двусторонний диалог с рядовыми гражданами посредством социальных сетей, что позволит следить за эффективностью работы чиновников.

Парфенчиков видит точки роста экономики Карелии в развитии тяжелого машиностроения, энергомашиностроения, судостроения, лесопереработки и рыболовства.

Республика имеет много инновационных разработок в лесной отрасли, которые нужно использовать, подчеркнул Парфенчиков. Среди них технология микроразмножения ценных растений и их ускоренного роста. Благодаря этой технологической базе карельская лесная промышленность может стать лучшей в России, сказал врио главы региона.

Парфенчиков считает, что одна из важных проблем Карелии — недостаток кадров. Чтобы исполнить стратегические проекты развития экономики региона, нужны квалифицированные кадры. Парфенчиков видит решение этой проблемы в создании учебных центров и изменении программы обучения в ПетрГУ.

Чтобы привлечь и удержать молодых специалистов, им нужно обеспечить удобное место для проживания, считает врио главы Карелии. Для этого следует улучшить систему образования, поднять уровень медицины и благоустроить территории.

Парфенчиков уверен, что развитие малого бизнеса будет способствовать созданию комфортной среды для жителей. В республике должно быть много заведений общепита, выставок, концертов, кинотеатров, фестивалей. Врио главы региона пообещал оказывать поддержку любым интересным инициативам.

Кроме того, Парфенчиков дал обещание поддерживать развитие медицины и помогать молодым врачам.