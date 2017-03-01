Артур Парфенчиков рассказал о проблеме сноса «Невского пассажа» в Facebook

Артур Парфенчиков ответил на обращение жителей дома на проспекте Александр Невского в Петрозаводске в социальной сети Facebook.

Горожане, которые ждут сноса торговой пристройки по решению суда, собрали подписи и отправили обращение врио главы Карелии и в республиканское Заксобрание, ранее сообщало издание «Аргументы и факты».

— Проблема не в сносе, — написал Артур Парфенчиков в соцсети. — Эту часть судебного решения можно выполнить за короткий срок. В конечном итоге и силами привлеченной приставами организации. Но на месте снесенной пристройки необходимо, в соответствии с тем же решением суда, восстановить прежний магазин в его первоначальном состоянии.

Руководитель региона пояснил, что ни одна проектная организация не смогла сделать проект приведения магазина в первоначальное состояние из-за отсутствия четких параметров прежнего здания.

— Нет, по понятным причинам, и ответа на вопрос, а можно ли по старому проекту строить сегодня, с учетом новых строительных, санитарных и противопожарных норм. Я уже не говорю о том, что необходимо обеспечить сохранение и функционирование подвального этажа пристройки, и восстановленный магазин ну никак не может быть таким, как он был, — добавил Артур Парфенчиков.

Врио главы Карелии предложил путь разрешения конфликта — построить новый магазин на месте снесенного «Невского пассажа», который бы устроил всех жильцов дома. Он рассказал, что приставы обратились в суд с тем, чтобы изменить порядок судебного решения о приведении пристройки в первоначальный вид и допустить реконструкцию по изложенной выше схеме.

Заседание суда по этому вопросу состоится 2 марта.